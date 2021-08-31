Воспитанник лиссабонской «Бенфики» будет выступать за «Пюник»
14:31, 31 Август, 2021
28-летний нападающий, Карлос Мигель Таварес де Оливейра, перешел в ереванский клуб «Пюник».
Как передает «Арменпресс», пресс-служба клуба сообщает, что португальский футболист является воспитанником лиссабонской «Бенфики». Последним клубом, за который выступал футболист, был кипрский «Дахо Котокопия».
Карлос Мигель Таварес де Оливейра в «Пюнике» будет играть под номером «21».
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