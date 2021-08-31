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Воспитанник лиссабонской «Бенфики» будет выступать за «Пюник»

Воспитанник лиссабонской «Бенфики» будет выступать за «Пюник»

28-летний нападающий, Карлос Мигель Таварес де Оливейра, перешел в ереванский клуб «Пюник».

Как передает «Арменпресс», пресс-служба клуба сообщает, что португальский футболист является воспитанником лиссабонской «Бенфики». Последним клубом, за который выступал футболист, был кипрский «Дахо Котокопия».

Карлос Мигель Таварес де Оливейра в «Пюнике» будет играть под номером «21».


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