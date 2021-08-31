Известны подробности контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» подписал с португальским форвардом Криштиану Роналду двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Роналду отметил, что «Манчестер Юнайтед» - клуб, который в его сердце всегда занимал особое место. "Я с нетерпением жду возможности сыграть на стадионе «Олд Траффорд» и снова увидеть всех болельщиков. Я собираюсь присоединиться к команде после международных игр, надеюсь, у нас будет успешный сезон", - сказал Роналду.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер заявил, что он не может найти слов, чтобы описать Роналду. «Он не только замечательный игрок, но и замечательный человек. Вы должны быть особенным человеком, чтобы иметь желание и способность так долго играть на таком высоком уровне. Не сомневаюсь, что он и дальше будет удивлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков. Возвращение Роналду - свидетельство уникальности этого клуба. Я просто рад, что он вернулся туда, откуда начинал», - сказал Салшер.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, откуда в 2009 году перешел в «Реал Мадрид». В 2018 году Роналду из «Реала» перешел в «Ювентус», а 27 августа 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».