Глава МИД Турции о турецко-российских отношениях

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с корреспондентом сербского агентства «Politika» коснулся турецко-российских отношений.

«Повестка переговоров с Россией очень богата и включает как двусторонние, так и региональные вопросы. Турция и Россия в отношениях, основанных на взаимном уважении, стремятся поддерживать позитивную тенденцию», - как сообщает «Арменпресс», заявил Чавушоглу, добавив, что, «Турция ведет диалог с Россией по многим вопросам евроатлантической безопасности, особенно в регионе. У Анкары и Москвы по региональным вопросам разные позиции, но, благодаря диалогу, мы приходим к общему знаменателю и стремимся находить решения».