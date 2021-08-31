В Северной Осетии группа туристов попала под лавину

Группа туристов с Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, очевидец смог спасти женщину. Как передает Арменпресс, об этом сообщает управление МЧС по региону.

Всего пострадали три человека. У одной из путешественниц перелом ноги, о состоянии остальных не сообщается.

По предварительным данным, альпинисты поднимались со стороны Грузии, а стихия застала их на нейтральной территории.

Очевидцем оказался одиночный турист, который зарегистрировал свой маршрут в МЧС.

Для спасательной операции вылетел грузинский вертолет.