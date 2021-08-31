В Северной Осетии группа туристов попала под лавину
13:53, 31 Август, 2021
Группа туристов с Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, очевидец смог спасти женщину. Как передает Арменпресс, об этом сообщает управление МЧС по региону.
Всего пострадали три человека. У одной из путешественниц перелом ноги, о состоянии остальных не сообщается.
По предварительным данным, альпинисты поднимались со стороны Грузии, а стихия застала их на нейтральной территории.
Очевидцем оказался одиночный турист, который зарегистрировал свой маршрут в МЧС.
Для спасательной операции вылетел грузинский вертолет.
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