Карен Дургарян назначен и. о. директора Национального академического театра оперы и балета Армении

Заместитель министра НОКС Армении Ара Хзмалян сегодня, 30 августа, представил коллективу Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна исполняющего обязанности директора театра, дирижера Карена Дургаряна.

Как передает «Арменпресс», замминистра сообщил, что срок полномочий Константина Орбеляна на посту директора истек, а также выразил уверенность, что грани сотрудничества с ним не исчерпаны, и он продолжится в новом формате, с применением профессионального и практического потенциала маэстро в оперном театре.

«Выражаю свою глубокую благодарность маэстро Орбеляну за работу, проделанную им за эти годы и за его вклад. Маэстро - тот деятель, с приходом которого театр приобрел новый колорит, сформировалось его новое содержание», - подчеркнул Ара Хзмалян.

Заместитель министра выразил благодарность также и заместителю директора Карине Киракосян и всему коллективу театра за проявленные активность и инициативность, несмотря на ограничения в системе, обусловленные эпидемией и войной. Он также отметил, что, тем не менее, наряду со всеми достижениями, в театре есть и проблемы, и есть достаточно много работы для достижения полноценного результата.

Ара Хзмалян представил коллективу оперного театра Карена Дургаряна, подчеркнув, что нет необходимости детально представлять деятельность маэстро, поскольку Карен Дургарян долгие годы работал в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна и прекрасно знает особенности этого театра.

Он поздравил Карена Дургаряна с тем, что он будет руководить этой важной, но сложной и ответственной структурой и пожелал ему плодотворной работы.

«В течение этих месяцев исполняющим обязанности директора будет Карен Дургарян. В ближайшие месяцы будут сформулированы все задачи, приоритеты и последовательность шагов. Необходимо правильно оценить профессиональный потенциал репертуарной политики в соответствии с этим потенциалом. Необходимо иметь целенаправленную репертуарную политику, которая будет способствовать расширению международного сотрудничества, поскольку она четко сформулирована перед вновь назначенным исполняющим обязанности директора - мобилизовать не только творческий потенциал внутри оперного театра, но и потенциал за пределами театра. У нас есть заслуженные имена, чей опыт и знания необходимо применить для развития оперы.

Подчеркну, что наши требования к актерскому мастерству достаточно жесткие, при этом исполнительная власть полностью поддержит маэстро Дургаряна и коллектив театра. Мы будем очень тесно сотрудничать, все возможные вопросы будут обсуждаться совместно», - сказал Ара Хзмалян, поблагодарив Карена Дургаряна за согласие руководить оперным театром.

Исполняющий обязанности директора Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна Карен Дургарян, в свою очередь, поблагодарил коллектив театра за работу, проделанную с Константином Орбеляном, и за сотрудничество.

«Что касается театра, отмечу, что Национальному академическому театру оперы и балета им. А. Спендиаряна будет предложен определенный ритм работы, потому что оперный театр - это структура, где нужен порядок, четкая работа, четкое расписание хотя бы за 6 месяцев вперед. Надеюсь, что нашу совместную работу мы проведем на высоком профессиональном уровне и в теплой атмосфере», - сказал назначенный исполняющий обязанности директора театра.