Диего Росси Марашлян может продолжить карьеру в турецком клубе

Уругвайский нападающий американского клуба «Лос-Анджелес» Диего Росси Марашлян может продолжить свою карьеру в турецком клубе «Фенербахче».

Как передает «Арменпресс», сайт Mlssoccer со ссылкой на свои источники сообщил, что футболист завершает сделку и близок к переходу в «Фенербахче».

Отмечается, что футболист перейдет в турецкий клуб на правах аренды, однако «Фенербахче» получит возможность приобрести его.