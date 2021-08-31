Диего Росси Марашлян может продолжить карьеру в турецком клубе
13:38, 31 Август, 2021
Уругвайский нападающий американского клуба «Лос-Анджелес» Диего Росси Марашлян может продолжить свою карьеру в турецком клубе «Фенербахче».
Как передает «Арменпресс», сайт Mlssoccer со ссылкой на свои источники сообщил, что футболист завершает сделку и близок к переходу в «Фенербахче».
Отмечается, что футболист перейдет в турецкий клуб на правах аренды, однако «Фенербахче» получит возможность приобрести его.
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