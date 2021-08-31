В Новом Орлеане развернули группы по борьбе с мародерством после урагана

Власти города Новый Орлеан в американском штате Луизиана зафиксировали случаи мародерства после урагана "Ида", полиция направила специальные команды по борьбе с расхищением. Как передает Арменпресс, об этом сообщил департамент полиции Нового Орлеана на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о гибели двух человек из-за обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида".

"Департамент полиции Нового Орлеана развернул команды по борьбе с мародерством по всему городу, чтобы защитить собственность наших граждан, в то время как мы продолжаем процесс восстановления. Мародерство недопустимо, и мы призываем всех быть хорошими соседями и что-то сказать, когда вы что-то видите", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как сообщает телеканал Fox News, после урагана "Ида", который привел к перебоям в подаче электроэнергии, в городе зафиксировали многочисленные случаи мародерства. По словам начальника полиции Шона Фергюсона, несколько человек были задержаны в связи с разграблением. Он также заявил, что город будет сотрудничать с Национальной гвардией для принятия мер по предотвращению мародерства.

При этом мэр города Латойа Кантрелл отметила, что, хотя мародерство и имело место, оно не было широкомасштабным.

Согласно Национальному центру США по слежению за ураганами (NHC), "Ида" стала тропической депрессией над территорией штата Миссисипи.