Казинян не прошел на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности

Депутат от фракции «Айастан» НС Армении Артур Казинян не был избран на пост заместителя председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», депутаты фракции «Гражданский договор», входящие в комиссию, проголосовали против кандидатуры Артура Казиняна.

Председатель комиссии Андраник Кочарян сообщил, что регламент НС позволяет оппозиционным фракциям в течение пяти дней выдвинуть нового кандидата.