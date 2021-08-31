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Казинян не прошел на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности

Казинян не прошел на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности

Депутат от фракции «Айастан» НС Армении Артур Казинян не был избран на пост заместителя председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», депутаты фракции «Гражданский договор», входящие в комиссию, проголосовали против кандидатуры Артура Казиняна.

Председатель комиссии Андраник Кочарян сообщил, что регламент НС позволяет оппозиционным фракциям в течение пяти дней выдвинуть нового кандидата.


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