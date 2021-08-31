В Лондоне заявили о готовности нанести новые авиаудары по Афганистану

Королевские ВВС Великобритании готовы нанести новые авиаудары по объектам на территории Афганистана, заявил начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон.

Британия 29 августа полностью вывела свой контингент из Афганистана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны иметь возможность играть большую роль в глобальной коалиции в борьбе с "Исламским Государством"* - будь то авиаудар или перемещение войск и оборудования на территорию определённой страны. Если для нас есть возможность внести вклад в это, то у меня нет сомнений в том, что мы будем готовы это сделать", - заявил Вигстон изданию Telegraph.

По его словам, это может быть где угодно, где "экстремизм поднимает голову и представляет прямую или косвенную угрозу Великобритании и ее союзникам".

"Афганистан, вероятно, одна из самых труднодоступных частей мира, но мы способны действовать там", - сказал командующий британскими ВВС.

Он также сообщил, что обсуждает с международными партнёрами долгосрочные планы по размещению частей Королевских ВВС за границей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.