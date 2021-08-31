Гнел Саносян посетил области Сюник и Вайоц Дзор

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян 30 августа с рабочим визитом посетил области Сюник и Вайоц Дзор.

В Сюникской области, в мэрии Сисиана, министр ТУИ Совету общины, руководителям подведомственных структур общины и штату представил и. о. главы общины Армена Акопджаняна. Он поблагодарил бывшего главу общины за работу, проделанную в период его пребывания на должности, и выразил уверенность, что работы, намеченные в общине Сисиан, будут продолжены», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Министерства территориального управления.

Поздравив Армена Акопджаняна со вступлением на должность, Гнел Саносян пожелал ему плодотворной работы, а Совет общины и коллектив призвал сотрудничать с главой общины для завершения текущих программ и запуска новых.

«Залог успешной реализации программ, решения существующих проблем - совместная работа и сотрудничество сотрудников общины с руководителем и с государственными органами», - подчеркнул он.

Из Сюникской области министр выехал в область Вайоц Дзор, там свой визит он начал из общины Джермук. Гнел Саносян посетил отремонтированный по субвенционной программе Центра развития ребенка, рядом с которым строится и детская площадка. Общая стоимость программы составляет 30 247 040 драмов, из них общественные инвестиции - 10 586 464 драмов, государственные ассигнования - 19 660 576 драмов.

Гнел Саносян был проинформирован о том, что центр готов к работе и примет детей после меблировки. На данный момент в нем зарегистрировано 180 детей, но центр имеет возможность принять до 200 детей.

Затем министр посетил поселок Гндеваз, побывал в детском саду, который также частично был отремонтирован по программе субсидирования, ознакомился с условиями строительства. Общая стоимость программы составляет 9 686 544 драм с софинансированием 35% общины.

По субвенционным программам в общине Малишка ремонтируются и асфальтируются улицы Алавердяна, участок Ереванского шоссе до улицы Андраника, на общую сумму 66 937 617 драм. На крыше муниципалитета и Дома культуры установлены солнечные станции общей мощностью в 35,275.

В общине Ехегнадзор ремонтируются улицы Чаренца и Таманцинери, благоустраиваются дворы многоквартирных домов 1,3,5 по улице Севака и Микояна 10,11,12 на общую сумму около 54 млн драмов.

Министр с представителями подрядных организаций и общин обсудил вопросы, касающиеся процесса, сроков и качества работ.

В целом в 2021 г. из 39 программ, представленных Вайоц Дзорской областью, Межведомственной комиссией по оценке заявок программ на получение субсидий одобрено 38 программ на сумму 2 млрд 126,3 млн драмов, из которых 978,6 млн драмов или 46,02% - инвестиции общин, 1 млрд 141 4 млн. драмов или 53,68% - субсидии, а 6,3 млн. драмов или 0,3% - это частные инвестиции.

Отмечается, что объявленные тендеры на реализацию 27 проектов уже состоялись, строительные работы 13 проектов уже на этапе реализации, остальные на организационном этапе.