СМИ: власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник издание The New Zealand Herald со ссылкой на представителя ведомства.

По данным издания, мужчина, инфицированный штаммом C. 1.2, "сразу по прилете был помещен в государственный изолятор, что позволило избежать распространения вируса". "Все штаммы коронавируса, вызывающие опасения, тщательно контролируются министерством здравоохранения.

В понедельник новостной портал Ayuitness сообщил, что новый штамм коронавируса, получивший название C. 1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.