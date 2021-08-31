Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики

Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров.

День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.

По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.

Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.