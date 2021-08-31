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Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики

Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики

Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров.

День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.

По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.

Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.


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