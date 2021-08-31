Газоснабжение села Горайк Сюникской области временно будет прекращено

С целью проведения плановых работ с 09:00 1 сентября до 11:00 2 сентября будет прекращено газоснабжение потребителей села Горайк Сюникской области и ООО «С. К. Каз».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Газпром Армения» и обращается с просьбой соблюдать правила безопасности.