Газоснабжение села Горайк Сюникской области временно будет прекращено
С целью проведения плановых работ с 09:00 1 сентября до 11:00 2 сентября будет прекращено газоснабжение потребителей села Горайк Сюникской области и ООО «С. К. Каз».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Газпром Армения» и обращается с просьбой соблюдать правила безопасности.
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