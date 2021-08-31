В Арцахе подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 31 августа подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 76 тестов. В 2021 г. в Арцахе проведено 11 577 тестов на COVID-19, из них 1 053 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 24 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.