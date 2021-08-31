Никол Пашинян поздравил президента Кыргызстана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову поздравительное послание.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, от всего сердца поздравляю Вас с 30-летием Независимости Кыргызской Республики.

Убежден, что добрые традиции взаимного уважения и дружбы между народами наших стран и впредь будут прочной основой многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Кыргызстаном.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за теплый прием, оказанный мне в Чолпон-Ате. Уверен, что совместными усилиями мы сможем в ближайшее время реализовать все наши договоренности.

В день этого праздника хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений на Вашей ответственной должности, а дружественному народу Кыргызстана - мира и благополучия», - как передает «Арменпресс», говорится в послании Никола Пашиняна.