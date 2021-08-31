В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний

Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hindustan Times.

"В связи с нынешней ситуацией власти распорядились закрыть школы (для 1-8 классов) в округе до 6 сентября", - сообщает издание со ссылкой на распоряжение властей штата.

Ранее власти штата сообщили о вспышке денге и неизвестной лихорадки, унесшей жизни почти 40 человек, в том числе более 30 детей.

Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели.