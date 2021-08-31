Около 30 тыс. человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара

Пожар "Калдор" в округе Эль-Дорадо в Калифорнии привел к эвакуации около 30 тыс. человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в сообщении офиса губернатора штата.

Площадь пожара, начавшегося еще в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии, превысила в понедельник 700 кв. км. Огонь стал подходить к населенным пунктам. В результате власти штата были вынуждены объявить эвакуацию в округе Эль-Дорадо.

Пожар угрожает также курортной зоне в районе озера Тахо, где любят отдыхать туристы. Эвакуация идет в том числе и из этого района. По оценкам чрезвычайных служб, огонь может уничтожить до 20 тыс. строений.

Ситуация с лесными пожарами в Калифорнии остается сложной. В понедельник офис губернатора объявил о запрете на посещение лесных массивов в штате с 31 августа по 17 сентября.