 Армен Саргсян поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости

Армен Саргсян по случаю Национального праздника страны - 30-летия Независимости направил президенту Кыргызской Республики Садиру Жапарову поздравительное послание.

«Армения придает важное значение дальнейшему развитию межгосударственного взаимодействия с Кыргызстаном, реализации и расширению совместных проектов в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Уверен, что тесное сотрудничество между нашими странами армяно-киргизские отношения выведет на более высокий уровень партнерства», - как передает «Арменпресс», говорится в послании президента Армении.