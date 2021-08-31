В Арцахе будет создано 1000 социальных предприятий

В Арцахе для обеспечения жителей стабильным собственным доходом, развития предпринимательства и улучшения качества жизни будет создано 1000 социальных предприятий.

«1000 армянских семей из Армении и диаспоры внесут свой вклад в создание 1000 предприятий. Инициатива уже находится на практической стадии. «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов Армении сообщили, что согласно договоренности, достигнутой с директором Всеармянского фонда «Айастан» Айкаком Аршамяном, создание 100 предприятий (теплиц) из запланированного количества будет осуществляться при содействии фонда.

Инициативу приветствовал и Вазген Якубян, член Центрального правления Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU), который также внесет свой вклад в эту инициативу.

В рамках инициативы «1000 социальных предприятий для 1000 армянских семей» 28 августа по инициативе Министерства труда и социальных вопросов РА и правительства Республики Арцах была открыта Неделя социального предпринимательства.

Министр Нарек Мкртчян в рамках своего визита в Арцах 29 августа в сопровождении официальных лиц правительства Республики Арцах встретился с участниками тренинга. В своем выступлении министр подчеркнул значение этой программы, отметив, что она позволит арцахцам приобрести навыки социального бизнеса, а лучшие бизнес идеи будут профинансированы.

По мнению Нарека Мкртчяна, создание Центра социального бизнеса в Арцахском государственном университете в этом процессе, также имеет большое значение.

«Центр станет платформой, на которой посредством различных образовательных инициатив и процессов будет создаваться социальный бизнес. Наша цель - с помощью этой платформы создать в Арцахе около 1000 социальных предприятий. Министерство обязалось перейти от программ социальной помощи к программам развития, чтобы создать среду устойчивого развития, и эта программа является одним из первых шагов», - сказал Нарек Мкртчян.

В рамках встречи министр с государственным министром Республики Арцах Артаком Бегларяном обсудил детали создания бизнес центра и варианты сотрудничества.