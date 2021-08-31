У 37 000 детей Армении началась школьная жизнь

В Армении 31 августа - День знаний и образования для первоклассников.

Как передает «Арменпресс», это решение было принято для того, чтобы перед школами не было большого скопления родителей и учеников, и чтобы возможно было соблюдение противоэпидемиологических правил, обусловленных эпидемией.

Торжественный вход первоклассников в школу организуется на день раньше, праздничные мероприятия пройдут под открытым небом. Школы республики впервые откроют свои двери перед почти 37 000 учениками. Эти дети прошли регистрацию, этап приема и подписания договора родителями, но, цифры еще должны быть уточнены.

Согласно договоренности, достигнутой между МНОКС и Минздравом РА, уроки могут проводиться в ежедневном режиме, независимо от количества учеников в классе. Соответствующее правовое регулирование, согласно которому планируется отменить вопрос об ограничении количества учеников в классных комнатах, официально будет объявлено в ближайшее время.