Никол Пашинян будет в краткосрочном отпуске, который проведет в Армении
Премьер-министр Никол Пашинян с 31 августа по 3 сентября будет в краткосрочном отпуске, который проведет в Республике Армения.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, во время отпуска его заменит вице-премьер Сурен Папикян.
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