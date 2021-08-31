Никол Пашинян будет в краткосрочном отпуске, который проведет в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян с 31 августа по 3 сентября будет в краткосрочном отпуске, который проведет в Республике Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, во время отпуска его заменит вице-премьер Сурен Папикян.