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Европейские индексы - 30-08-21

Европейские индексы - 30-08-21

МОСКВА, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.22% и составил 15887.31 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.08% и составил 6687.30 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7148.01 пункта, а российский RTSI вырос на 1.23% и составил 1684.70 пункта.


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