Цены на цветные металлы - 30-08-21

ЛОНДОН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2655.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9345.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2308.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 18889.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 33576.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2995.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43828.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50430.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.