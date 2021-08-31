Газета «Айастани Анрапетутюн»: Афганский «гордиев узел»

«Процессы, происходящие в Афганистане, естественно, повлияют как на региональные события, так и на процессы, происходящие во всем мире. На эту тему газета «Айастани Анрапетутюн» беседовала с востоковедом Арменом Петросяном. По его словам, 1 сентября следует рассматривать довольно знаменательной датой развития событий в Афганистане, согласно договоренности, достигнутой между талибами и США, Вашингтон и его союзники по НАТО в этот день выведут из страны свои войска. Возможно, это будет самая значительная дата, после которой будет намечено гораздо больше ключевых событий, и возможно будет делать прогнозы относительно будущего Афганистана.

Международное сообщество по своим позициям и отношению к ситуации в Афганистане, в основном, делится на три группы․В первую группу входят страны, которые тем или иным образом сигнализируют о возможном сотрудничестве с талибами, и упоминают и о возможности признания последних. По словам моего собеседника, это те страны, которые из ситуации в Афганистане хотят получить свои козыри. Одним из первых это сделали геополитические противники США и НАТО, которые поспешный вывод таких политических и пропагандистских сил и создавшуюся там хаотичную ситуацию, особенно в международном аэропорту Кабула, пытаются представить как поражение Соединенных Штатов и НАТО.

Несмотря на вышеупомянутые вызовы и опасности, Петросян коснулся и возможностей. В частности, Армения может приложить определенные дипломатические усилия, чтобы наша страна предоставила возможность краткосрочного размещения и функционирования тем международным организациям, которые, исходя из проблем безопасности, эвакуируют свой персонал․«Это однозначно повысит политический вес нашей страны и параллельно с этим обеспечит определенный экономический сдвиг в нашей стране»».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.