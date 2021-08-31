Газета «Айастани Анрапетутюн»: Любое предусловие предполагает и ответное

«Прошедшая неделя была примечательна публичными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Тайипа Эрдогана. Стоит отметить, что их инициатором был Эрдоган. Он 26 августа на встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Турции, заявил, что, если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует соответствующим образом. Однако, между заявлением Турции о практических шагах по достижению мира и сотрудничества в регионе есть очевидные противоречия. Поэтому лидеры тюркских стран, помимо слов, должны и на деле доказать, что они действительно имеют искреннее стремление к региональному сотрудничеству, иначе непонятно, для кого и почему делаются такие «конструктивные» заявления»».

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