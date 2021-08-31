Газета «Айастани Анрапетутюн»: Стимулирование ИТ-сферы может обеспечить скачкообразный рост

«Чтобы поднять экономику, нужны финансовые вливания. Понятно, что приток средств предполагает серьезные подготовительные шаги, в том числе и политические. Но, сможем ли мы самостоятельно встать на ноги без достаточных иностранных инвестиций?

На вопрос «Айастани Анрапетутюн» ответил кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление» Научно-образовательного международного центра НАН РА эксперт по управлению, Карен Саргсян: «После кризиса, для восстановления экономики, конечно, необходимы серьезные потоки крупных инвестиций. В нынешней сложной геополитической ситуации, когда наблюдается рост новой напряженности на границе, и фактически, есть пока не урегулированный конфликт, существенных потоков крупных иностранных инвестиций в нашу экономику, естественно, не может ожидаться, за исключением отдельных инвестиций, осуществляемых нашими соотечественниками диаспоры. Более того, помимо внутренней ситуации в Армении, распространение новых штаммов COVID-19 на постпандемическом этапе, жесткие ограничения, применяемые в разных странах мира, и вообще экономическая неопределенность во всем мире заставляют инвесторов искать более безопасные условия для вложения своего капитала, например, в виде доллара или государственных облигаций развитых стран. На данном этапе долгосрочные инвестиции по-прежнему являются рискованными не только в нашей стране, но и в мире. Альтернативный источник инвестиций - внутренние инвестиции, сбережения населения, свободные финансовые ресурсы организаций. Эти средства для удовлетворения спроса на финансовые ресурсы, предоставляемые последними, могут быть направлены в различные секторы экономики через рынок капитала и, конечно же, также и при условии предоставления дохода инвесторам».

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