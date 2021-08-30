Папа Римский сообщил, что не умер благодаря медбрату

Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что медбрат спас ему жизнь. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник испанская радиостанция Cope, взявшая у понтифика интервью, полная версия которого должна выйти в среду.

"Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь. Во второй раз мою жизнь спасает медбрат: первый был в 1957 году [по всей вероятности, речь идет об операции на легком]", - сообщил Франциск. В приведенном отрывке интервью не уточняется, как и при каких обстоятельствах понтифику спасли жизнь. На вопрос о собственном самочувствии Франциск ответил, что "все еще жив".

Он добавил, что всегда, когда Папа Римский болеет, "раздувается ветерок или ураган о конклаве [закрытом собрании кардиналов, которое проходит после смерти прежнего понтифика и посвящено выборам нового]".

23 августа итальянская газета Libero сообщила, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья. В издании утверждалось, что в ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. Газета обратила внимание на то, что в декабре понтифику исполнится 85 лет - столько же было его предшественнику Бенедикту XIV, когда тот отрекся от престола.