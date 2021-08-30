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Резервисты приняли участие в огневых учениях

Резервисты приняли участие в огневых учениях

На одном из полигонов 5-го армейского корпуса с военнослужащими запаса, участвующими в трехмесячных сборах, 30 августа было проведено занятие по огневой подготовке. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, их обучали навыкам использования штатного оружия и инструктировали строго соблюдать правила безопасности.


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