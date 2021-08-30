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Армения и Украина будут сотрудничать в сфере привлечения инвестиций

Армения и Украина будут сотрудничать в сфере привлечения инвестиций

Посол Украины Иван Кулеба 30 августа принял участие в онлайн встрече исполнительного директора «UkraineInvest» Сергея Цивкача с генеральным директором Центра содействия инвестициям при правительстве Армении Левоном Оганесяном. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с поиском путей взаимного инвестирования, а также было отмечено наличии подобных проблем, с которыми сталкиваются Украина и Армения при поиске иностранных инвестиций.

По итогам встречи был подписан рамочный меморандум о сотрудничестве между Центром содействия инвестициям «Enterprise Armenia» и правительственным офисом по привлечению и поддержке инвестиций «UkraineInvest».


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