Обсуждено двустороннее армяно-китайское сотрудничество в области обороны 

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 30 августа встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юном. На встрече также присутствовали военный атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Армении, старший полковник Сунь Цзилунь и его помощник.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики поздравил Аршака Карапетяна с назначением на пост министра обороны и пожелал ему новых успехов в его ответственной государственной миссии.

В ходе встречи министр обороны проинформировал посла Фан Юна о ситуации в регионе, представил последние события в приграничных районах Армении.

Стороны высоко оценили армяно-китайское сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и других сферах. Были также обсуждены процесс двустороннего сотрудничества в области обороны и дальнейшие программы.