Генпрокурор Армении примет участия в VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян отбыл в Российскую Федерацию для участия в VI Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, Артур Давтян примет участие в обсуждении на тему «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

В рамках визита запланирована встреча с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.