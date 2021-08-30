Генпрокурор Армении примет участия в VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
18:31, 30 Август, 2021
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян отбыл в Российскую Федерацию для участия в VI Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, Артур Давтян примет участие в обсуждении на тему «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».
В рамках визита запланирована встреча с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.
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