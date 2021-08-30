Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-21

ЕРЕВАН, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 августа, курс доллара США сократился на 0.22 драмa и составил 493.49 драм. Курс евро вырос на 1.82 драмa и составил 582.27 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.70 драм. Курс британского фунта вырос на 1.87 драмa и составил 678.70 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 176.17 драмa и составила 28535.13 драм. Цена серебра сократилась на 1.20 драмa и составила 374.6 драм. Цена платины сократилась на 7.01 драмa и составила 15723.28 драм.