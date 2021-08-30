Азиатские индексы выросли - 30-08-21

ТОКИО, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 27789.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.11% и составил 1950.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3528.15 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 25539.54 пункта.