Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Азиатские индексы выросли - 30-08-21

Азиатские индексы выросли - 30-08-21

ТОКИО, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 27789.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.11% и составил 1950.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3528.15 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 25539.54 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]