Родственники военнослужащих будут в составе следственной комиссии по выяснению обстоятельств 44-дневной войны

Председатель НС Армении Ален Симонян 30 августа инициировал закрытую рабочую беседу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести и попавших в плен во время 44-дневной войны.

Как сообщает Арменпресс, в обсуждении приняли участие депутаты от трех парламентских фракций, высокопоставленные представители ответственных ведомств.

По итогам обсуждения было решено, что родственники военнослужащих также должны принять участие в работе следственной комиссии по выяснению обстоятельств войны 2020 года, которая должна быть сформирована.