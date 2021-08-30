Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении «беспилотника» в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в рамках планового занятия по боевой подготовке провели тренировку по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотной авиации условного противника и обеспечения безопасности на наблюдательных постах в Лачинском коридоре Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт МО РФ, занятия проводились на шести учебных местах. Военнослужащие отработали новые тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузке на бронетранспортер БТР-82А, блокировании условного нарушителя и маневрировании на указанный рубеж, используя скрытные складки рельефа местности, а также действия по недопущению миротворцами нарушений и возможного нападения на пост, используя средства имитации.

Особенностью проведения занятия стало выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности наблюдательного поста с передачей информации на пункт управления российского миротворческого контингента по каналам закрытой связи.

«Личный состав наблюдательного поста отработал мероприятия по подъему по боевой готовности. Были отработаны мероприятия по занятию огневых позиций, выдвижения на позиции под прикрытием техники. Также по вводным отработал наблюдатель поста воздушного наблюдения по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Также были выполнены мероприятия по проделыванию траншеи с применением окопных зарядов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Воробьев.

Завершилось занятие комплексной тренировкой с практическими действиями военнослужащих и отработкой задач по поддержанию боеготовности наблюдательного поста.