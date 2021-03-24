Предстоящие на 31 августа мероприятия
17:52, Август 30, 2021
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- 18:00 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-21
- 17:59 Азиатские индексы выросли - 30-08-21
- 17:52 Предстоящие на 31 августа мероприятия
- 17:46 Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении «беспилотника» в Нагорном Карабахе
- 17:26 Обсуждены возможности придания нового импульса армяно-американскому сотрудничеству в оборонной сфере
- 17:15 Канцлер Австрии поздравил премьер-министра Армении по случаю назначения
- 16:51 В Армении в первом полугодии 2021 года зафиксирован рост экспорта на 23%
- 16:40 СМИ: в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации
- 16:33 Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
- 16:13 ВОЗ заявила, что Европе грозит рост смертности от COVID на фоне замедления темпов вакцинации
- 15:59 Во всех отраслях экономики уже фиксируется восстановление: Арам Сафарян
- 15:42 В Армении в первом квартале текущего года был спад ВВП: заключение экономиста
- 15:38 Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
- 15:29 Норвегия стала страной с самым дорогим алкоголем в Европе
- 15:28 За каждым без вести пропавшим человеком - боль и несчастье целой семьи: послание Армана Татояна
- 14:53 В Гюмри вновь открылось короновирусное отделение
- 14:52 WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США
- 14:49 В Малатии, в церкви Святой Троицы впервые после 1915 года была отслужена литургия
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- 14:21 Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией
- 14:07 ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев
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