В Армении в первом полугодии 2021 года зафиксирован рост экспорта на 23%

В Армении, согласно 7-му текущему экономическому обзору Евразийского экспертного клуба, в первой половине 2021 года был зарегистрирован рост экспорта на 23%.

На пресс-конференции «Экономика Армении в контексте членства в ЕАЭС в первой половине 2021 года», состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», член Евразийского клуба экспертов, доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян отметил, что экономический рост страны с небольшой экономикой обеспечивает ее экспорт.

«В 2021 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост экспорта на 23%, но все это в основном за счет внешних факторов. Внутренние факторы остаются дорогостоящими или неэффективными. Экспорт в Россию увеличился на 35%, экспорт в Казахстан - вдвое. Экспорт цветных металлов увеличился на 47%, что связано с тем, что цена 1 тонны меди на внешнем рынке выросла с 6,6 тысяч долларов до 9,5 тысяч долларов. Экспорт алкогольных напитков снизился по сравнению с 2019 годом, у нас очень плохой показатель по экспорту нефтяной промышленности, который в этом году снизился вдвое по сравнению с 2018 годом, на 4,6%», - представил Тавадян.

По его словам, в отношении импорта в Армении наблюдаются положительные тенденции, в основном увеличился импорт различных видов топлива.

«У нас очень низкий показатель в сфере туризма. Есть серьезная проблема с точки зрения трансформации управления экономикой», - сказал Тавадян.

Говоря о возможных инвестициях из-за рубежа, экономист подчеркнул, что все предприятия в Армении являются закрытыми акционерными компаниями и неизвестно, что должен делать инвестор в таком случае, должен ли начать с нуля собственными силами.

«В плане инвестиций, в нашей стране нет указателя. Эта проблема еще не решена, и об этом наше правительство должно очень серьезно подумать. В Армении налоги выше, чем в соседней Грузии. НДС в Армении составляет 20%, а в Грузии - 18%, налог на прибыль в Армении - 22%, в Грузии - 20%, налог на прибыль в Армении - 18%, а в Грузии - 15%», - подчеркнул экономист и добавил, что инвесторов нужно привлекать посредством реформ.