Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", - сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин созвонился с Лукашенко, поздравил его с днем рождения, президенты также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов. Позднее Песков на брифинге рассказал журналистам, что рабочий визит Лукашенко в Россию и контакты с Путиным планируются на первую декаду сентября.