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ВОЗ заявила, что Европе грозит рост смертности от COVID на фоне замедления темпов вакцинации

ВОЗ заявила, что Европе грозит рост смертности от COVID на фоне замедления темпов вакцинации

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности среди инфицированных, сообщил в понедельник региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

"Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство", - сказал Клюге на брифинге.

Он подчеркнул, что в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе - согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - сказал Клюге.


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