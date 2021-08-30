Во всех отраслях экономики уже фиксируется восстановление: Арам Сафарян

По результатам 7-го текущего экономического исследования Евразийского экспертного клуба в первом полугодии 2021 года в Армении зафиксирован восстановительный рост почти во всех отраслях экономики.

На пресс-конференции «Экономика Армении в контексте членства в ЕАЭС в первом полугодии 2021 года» в пресс-центре «Арменпресс» координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян отметил, что из-за пандемии 2020 года, а также 44-дневной войны в Армении был зафиксирован экономический регресс около 8%.

«После пандемии прошлого года, в первом полугодии этого года мы фиксируем существенные темпы восстановительного роста. Исходя из этого, все можно воспринимать с оптимизмом, тем более, что в июле 2021 года по сравнению с маем, наблюдается прогресс. Это говорит о том, что динамика восстановления экономики находится в положительном поле», - сказал Сафарян.

По его словам, восстановительный рост и развитие, наблюдаемые практически во всех отраслях экономики РА, имеют непрерывную тенденцию. Сафарян подчеркнул, что членство Армении в ЕАЭС открывает уникальные возможности для развития экономики Армении.

«Наши ведущие партнеры в ЕАЭС, Россия и Казахстан, также регистрируют восстановительный рост, в середине года они уже достигли предпандемических показателей. Российские эксперты и наши партнеры прогнозируют, что на рынках ЕАЭС сложится ситуация, в которой Россия и Казахстан встанут на путь устойчивого развития. Прогнозы на конец 2021-го года - весьма позитивные, на 2022 год чуть ниже», - сказал Сафарян.

Он отметил, что особенность рынков ЕАЭС состоит в том, что условиях общеэкономического развития небольшие экономики, такие как у Армении и Кыргызстана, быстрее и больше ощущают его. По его мнению, Россия и Казахстан, обладающие крупными экономиками эти особенности, ощущают медленнее.