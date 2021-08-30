В Армении в первом квартале текущего года был спад ВВП: заключение экономиста

В Армении, согласно 7-му текущему экономическому исследованию Евразийского экспертного клуба, в первом квартале 2021 года произошел спад ВВП на 3,3%.

На пресс-конференции «Экономика Армении в контексте членства в ЕАЭС в первом полугодии 2021 года» в пресс-центре «Арменпресс» член Евразийского экспертного клуба, доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян сообщил, что внутриполитические развития и внеочередные выборы 2021 года оказали свое влияние и на экономику Армении.

«2020 год был для нас годом спада (COVID-19, 44-дневная Арцахская война, от авт.). В 2021 году внутриполитические события и внеочередные выборы оказали свое влияние и на нашу экономику. Мы ожидаем, что в ближайшие годы экономика Армении будет уделять более серьезное внимание финансированию науки. Нужны вложения и в инфраструктуры. Потребуется анализ экспертного сообщества, экономистов, который поможет лицам, принимающим решения, предпринимать научно обоснованные шаги», - сказал Татул Манасерян.

Представляя экономическую ситуацию в Армении в первой половине 2021 года, экономист подчеркнул, что в этот период наблюдалось некоторое улучшение экономического показателя. «В первом квартале текущего года ВВП упал на 3,3%. По сравнению с тем же периодом 2020 года ВВП сократился на 34,8%, что вызывает беспокойство. Положительные тенденции наблюдаются и в других сферах, особенно в сфере сельского хозяйства, что обусловлено более благоприятной климатической ситуацией. Все это, в свою очередь, привело к увеличению экспорта», - сказал Манасерян, добавив, что экономика Армении в настоящее время уже восстанавливается, и выразил надежду, что все это будет иметь направленный характер.

Экономист серьезное внимание уделил солнечной энергии, и в целом альтернативной энергетике. По его словам, эта сфера - будущее Армении, особенно Арцаха, поскольку противник нацелен на энергетические инфраструктуры.

Говоря об ожиданиях, Манасерян подчеркнул, что прогнозы по экономике Армении положительные. «В целом, если говорить в контексте членства Армении в ЕАЭС, рост ВВП на 3,8% прогнозируется во всех странах - и в Армении, и в России, в Беларуси, Кыргызстане и в Казахстане. В 2020 году ВВП был на уровне 2, 9%. Ожидается, что экономика Беларуси, имеющая свои особенности, вырастет на 3,3%, мы для Армении прогнозируем рост на 6,5-7%, что не компенсирует 8% -ный спад, зарегистрированный в прошлом году. Но мы не исключаем и более позитивной тенденции», - сказал Манасерян.

Касаясь инфляции, специалист подчеркнул, что здесь нужны совместные действия.

«Мы всеми силами свой интеллектуальный потенциал должны направлять на рост ВВП. Есть факторы, сдерживающие этот процесс, например, инфляция. Чтобы обуздать это явление, необходимы систематические действия, которые должны проводить Министерство экономики, Государственная комиссия по защите экономической конкуренции, Министерство финансов, Комитет государственных доходов и Центральный банк. Контролирование позволит, чтобы ценообразование происходило по определенной логике, а сверхприбыли должны облагаться налогом, и не нельзя позволять, чтобы некоторые хозяйствующие субъекты прибегали к злоупотреблениям», - сказал Манасерян.

Он также отметил, что международные структуры относительно экономики Армении и России делают довольно положительные прогнозы.