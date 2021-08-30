Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили требует восстановления работы общественного транспорта, в противном случае грозится вывести народ на проспект Руставели, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации общественный транспорт прекратил работу с 14 августа по 4 сентября в крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.

"Завтра собирается координационный совет. Категорически требую и ставлю им ультиматум - отмените запрет на движение транспорта везде… Не запирайте людей в квартирах и не сажайте их в маленькие автомобили, в которых наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса. Пока никто не слышал о заражении ковидом в автобусе или в вагоне… Если этот ультиматум не будет выполнен и общественный транспорт не заработает, мы позовем людей на Руставели", - заявил Нателашвили на брифинге.

За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от COVID-19 за сутки скончались 79 человек.

Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Сложная эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство пойти на новые ограничения.