За каждым без вести пропавшим человеком - боль и несчастье целой семьи: послание Армана Татояна

Омбудсмен Армении Арман Татоян по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений направил послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений. К сожалению, в результате войны в сентябре-ноябре 2020 года и среди наших соотечественников появилось большое количество без вести пропавших людей, и поисковые работы все еще продолжаются.

Откровенная политизация азербайджанскими властями гуманитарных вопросов и вопросов прав человека, сокрытие реального числа пленных привели к дополнительным лишениям, к дополнительным душевным мучениям многих людей.

Вследствие политики арменофобии Азербайджана насильственно исчезли, были убиты и подверглись пыткам много люди, относительно чего имеются неопровержимые фактические доказательства.

Наше государство должно прилагать интенсивные усилия для эффективного и быстрого проведения исследований ДНК обнаруженных останков. В вопросах продления этого процесса бывают и объективные факторы, однако правильная организация общения с семьями погибших может смягчить дополнительные психологические страдания семей.

Мы все должны осознавать, что за каждым без вести пропавшим человеком - боль и несчастье целой семьи, бесконечное ожидание родителей возвращения своих детей.

В рамках полномочий Омбудсмена Армении мы предпринимаем все необходимые шаги для содействия гарантированию прав человека».