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В Гюмри вновь открылось короновирусное отделение

В Гюмри вновь открылось короновирусное отделение

С учетом увеличения количества инфицированных COVID-19, в медицинском центре «Гюмри» вновь открылось короновирусное отделение.

Как сообщает «Арменпресс», на данный момент перегружено не только короновирусное отделение, но и терапевтическое, в связи с количеством больных с пневмонией.

С открытием короновирусного отделения в медцентре «Гюмри» ограничены посещения больных.

Как сообщили «Арменпресс» в центре, ранее это отделение медцентра «Гюмри» было закрыто, действовало лишь триажное отделение. В настоящее время возникла необходимость его повторного открытия.

«Есть необходимость открытия отделения. Оно будет обслуживать больных не только Ширакской, но и Лорийской и Тавушской областей», - сообщил заместитель директора центра Армен Хачатрян.

Арменуи Мхоян


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