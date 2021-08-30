В Гюмри вновь открылось короновирусное отделение
С учетом увеличения количества инфицированных COVID-19, в медицинском центре «Гюмри» вновь открылось короновирусное отделение.
Как сообщает «Арменпресс», на данный момент перегружено не только короновирусное отделение, но и терапевтическое, в связи с количеством больных с пневмонией.
С открытием короновирусного отделения в медцентре «Гюмри» ограничены посещения больных.
Как сообщили «Арменпресс» в центре, ранее это отделение медцентра «Гюмри» было закрыто, действовало лишь триажное отделение. В настоящее время возникла необходимость его повторного открытия.
«Есть необходимость открытия отделения. Оно будет обслуживать больных не только Ширакской, но и Лорийской и Тавушской областей», - сообщил заместитель директора центра Армен Хачатрян.
Арменуи Мхоян
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