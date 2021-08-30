WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США

Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным издания, европейские чиновники стали активно обсуждать это инициативу из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в США в прошлом месяце, при том, что к настоящему моменту средний уровень заражений в Америке превысил показатели Евросоюза.

Кроме того, занимающая место председателя союза Словения призвала включить в "запретный" список не только США, но и пять других стран, откуда пока разрешены необязательные поездки, говорится в статье.

США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последней информации университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, а умерли более 637 тысяч.