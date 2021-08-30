Кубок премьер-министра: условия и премии любительского шоссейного велопробега

19 сентября в Гегаркуникской области на шоссе Шоржа-полуостров Севана состоится любительский велопробег на Кубок премьер-министра Республики Армения, подготовка и проведение которого координируется Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

«Цели пробега - популяризация велоспорта и здорового образа жизни, пропаганда спорта, утверждение идеи «Велосипед как средство защиты окружающей среды от загрязнения». Соответствующим приказом министра НОКС РА Ваграма Думаняна уже утверждены правила турнира и заявки на участие», - передает «Арменпресс», представляя условия участия.

Для участия в велоспорте требуется соответствующее разрешение врача.

Турнир открыт для тех, кто участвовал в Международных чемпионатах и в чемпионатах РА по велоспорту в течение последних 3 лет.

Участники должны прибыть на соревнования на собственных велосипедах и в своих шлемах. Исключается участие на электрических или моторизованных велосипедах.

Турнир начнется в 13:00 у общины Шоржа. Участники должны прибыть на место проведения за час до начала с документом, удостоверяющим личность, и соответствующим медицинским разрешением. Велопробег пройдет в один этап от Шоржи до полуострова Севана (40 км), в двух возрастных группах.

Первая возрастная группа: женщины от 18 до 35 лет, мужчины от 18 до 40 лет;

Вторая возрастная группа: женщины старше 36 лет, мужчины старше 41 года.

Лица, не соответствующие требуемым условиям, не будут допущены к участию.

Отметим, что бесплатная доставка участников турнира будет организована 19 сентября в 7:45 от железнодорожного вокзала «Сасунци Давид».

Возвращение со станции Севан в 19:00.

Премии:

Итоги велопробега будут подведены сразу после окончания соревнования.

Участники, занявшие 1-е место, получат 1 млн драмов, 2-е место - 600 000, 3-е - 400 000, 4-е - 150 000, 5-е - 100 000, с 6 по 10 места - 75 000, с 11 по 20 места - 50 000 драмов.

Участники, занявшие 1-3 места в двух возрастных группах, также будут награждены грамотами, кубками и медалями Министерства НОКС РА.

Кроме того, все участники получат футболки и сертификаты.

Форма заявки.

Для участия в турнире подается заявка согласно приложенной форме, с копией паспорта или идентифицирующего свидетельства и разрешения врача для участия в турнире. Документы необходимо подавать в Управление спортивной политики Министерства НОКС РА, до 10 сентября включительно.