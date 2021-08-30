Кубок премьер-министра: условия и премии любительского шоссейного велопробега
19 сентября в Гегаркуникской области на шоссе Шоржа-полуостров Севана состоится любительский велопробег на Кубок премьер-министра Республики Армения, подготовка и проведение которого координируется Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.
«Цели пробега - популяризация велоспорта и здорового образа жизни, пропаганда спорта, утверждение идеи «Велосипед как средство защиты окружающей среды от загрязнения». Соответствующим приказом министра НОКС РА Ваграма Думаняна уже утверждены правила турнира и заявки на участие», - передает «Арменпресс», представляя условия участия.
Для участия в велоспорте требуется соответствующее разрешение врача.
Турнир открыт для тех, кто участвовал в Международных чемпионатах и в чемпионатах РА по велоспорту в течение последних 3 лет.
Участники должны прибыть на соревнования на собственных велосипедах и в своих шлемах. Исключается участие на электрических или моторизованных велосипедах.
Турнир начнется в 13:00 у общины Шоржа. Участники должны прибыть на место проведения за час до начала с документом, удостоверяющим личность, и соответствующим медицинским разрешением. Велопробег пройдет в один этап от Шоржи до полуострова Севана (40 км), в двух возрастных группах.
Первая возрастная группа: женщины от 18 до 35 лет, мужчины от 18 до 40 лет;
Вторая возрастная группа: женщины старше 36 лет, мужчины старше 41 года.
Лица, не соответствующие требуемым условиям, не будут допущены к участию.
Отметим, что бесплатная доставка участников турнира будет организована 19 сентября в 7:45 от железнодорожного вокзала «Сасунци Давид».
Возвращение со станции Севан в 19:00.
Премии:
Итоги велопробега будут подведены сразу после окончания соревнования.
Участники, занявшие 1-е место, получат 1 млн драмов, 2-е место - 600 000, 3-е - 400 000, 4-е - 150 000, 5-е - 100 000, с 6 по 10 места - 75 000, с 11 по 20 места - 50 000 драмов.
Участники, занявшие 1-3 места в двух возрастных группах, также будут награждены грамотами, кубками и медалями Министерства НОКС РА.
Кроме того, все участники получат футболки и сертификаты.
Форма заявки.
Для участия в турнире подается заявка согласно приложенной форме, с копией паспорта или идентифицирующего свидетельства и разрешения врача для участия в турнире. Документы необходимо подавать в Управление спортивной политики Министерства НОКС РА, до 10 сентября включительно.
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