Жена посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство

Гражданка Бразилии Франсуаза де Соуза Оливейра получила 31 год тюрьмы за убийство мужа, посла Греции в Бразилии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал G1.

Ее любовника, полицейского Сержиу Морейру суд приговорил к 22 годам. Еще одного фигуранта, родственника полицейского Эдуарду Морейру, оправдали по делу об убийстве, но приговорили к году тюрьмы за сокрытие тела. Это наказание он уже отбыл.

Посол Греции в Бразилии, 59-летний Кириакос Амиридис, пропал без вести 26 декабря в Рио-де-Жанейро, куда приехал с женой в отпуск на Рождество. Об исчезновении дипломата заявила его супруга. Но в ходе расследования выяснилось, что именно она организовала его убийство.

Обгоревшее тело посла позже нашли в автомобиле в муниципалитете Нова-Игуасу, где он и пропал. Сержиу Морейру сознался, что зарезал Амиридис по поручению его супруги.