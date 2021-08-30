В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации

Многотысячный митинг против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан прошел в воскресенье вечером в Афинах, после митинга произошли столкновения группы молодежи с полицейскими, полиция применила слезоточивый газ и задержала 47 человек. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении полиции.

По ее данным, в митинге на площади Синтагма участвовали 7,5 тысячи человек.

"Сегодня в 18.00, после призыва через страницы различных организаций и групп в социальных сетях провести митинг с центральным лозунгом "Греки не приемлют принуждения и подчинения - нет вакцинации", в районе площади Синтагма на митинг собрались около 7,5 тысячи человек. В 20.15 группа людей перед памятником Неизвестному солдату напала на полицейских, бросала "коктейли Молотова", сигнальные ракеты, бутылки и другие предметы, пытаясь прорвать оцепление и направиться к лестницам, ведущим в парламент", - говорится в сообщении полиции.

Полиция для отражения атаки использовала водомет и слезоточивый газ.

Основная часть собравшихся разошлась, небольшие группы оставались в районе площади Синтагма и прилегающих улиц и через некоторое время тоже ушли. Полицейские задержали 47 человек и доставили в отдел государственной безопасности Управления безопасности Аттики, где ведется расследование, говорится в сообщении.

О происшедшем была проинформирована прокуратура Афин.

Аналогичный митинг прошел в Салониках. Там в нем участвовали несколько сот человек.