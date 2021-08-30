Прокурор ходатайствовал об отмене решения оправдания Кочаряна и других

В Апелляционном уголовном суде продолжается рассмотрение иска против решения суда первой инстанции.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель генпрокурора Геворг Багдасарян представил иск прокуратуры и ходатайствовал об отмене решения суда первой инстанции оправдания второго президента Армении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, бывшего в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных сил, Юрия Хачатурова, бывшего в 2008 году заместителем министра обороны Армении, и Армена Геворгяна, бывшего в 2008 году руководителем Аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности, и направить уголовное дело в суд на новое расследование.

«Согласно решению Конституционного суда, уголовная статья, по которой инкриминировалось деяние подсудимых, прекратила свое существование. Но деяние, которое было совершено и которое описано в обвинениях, не прекратило существовать. Оно может быть квалифицировано по части 3 статьи 309 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия)», - заявил Багдасарян.

Конституционный суд 26 марта 2021 года статью о свержении конституционного порядка, вменяемую Кочаряну и другим, признал антиконституционной и недействительной, после чего суд первой инстанции оправдал обвиняемых.