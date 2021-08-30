Мэрия Еревана объявила открытый конкурс по благоустройству территории, прилегающей к площади Свободы

Мэрия Еревана объявила открытый конкурс на ландшафтную архитектуру и дизайн для восстановления и благоустройства территории, прилегающей к площади Свободы.

Как сообщает мэрия, проект охватывает отрезок от проспектов Маштоца и Саят-Новы, улиц Туманяна и Терьяна, в том числе и Лебединое озеро.

Как передает «Арменпресс», авторы должны предложить новые решения, в первую очередь, касающиеся покрытия площади Свободы.

Одним из требований конкурса является предложение расширения зелененного покрытия, обеспечения удобств и проходов для пешеходов, в том числе и лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата, также и модернизации внешнего освещения.

Последний срок приема заявок - 5 октября.

Заявки и предложения нужно отправлять на адрес эл. почты: [email protected]