Мэрия Еревана объявила открытый конкурс по благоустройству территории, прилегающей к площади Свободы
Мэрия Еревана объявила открытый конкурс на ландшафтную архитектуру и дизайн для восстановления и благоустройства территории, прилегающей к площади Свободы.
Как сообщает мэрия, проект охватывает отрезок от проспектов Маштоца и Саят-Новы, улиц Туманяна и Терьяна, в том числе и Лебединое озеро.
Как передает «Арменпресс», авторы должны предложить новые решения, в первую очередь, касающиеся покрытия площади Свободы.
Одним из требований конкурса является предложение расширения зелененного покрытия, обеспечения удобств и проходов для пешеходов, в том числе и лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата, также и модернизации внешнего освещения.
Последний срок приема заявок - 5 октября.
Заявки и предложения нужно отправлять на адрес эл. почты: [email protected]
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